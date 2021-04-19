Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da Ali Tandoğan ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden Denizlisporlu futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ali Tandoğan, ilk antrenmanına çıktı.
Ligin 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.
Yeşil-siyahlı futbolcular, teknik direktör Hakan Kutlu'nun istifasının ardından sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Ali Tandoğan yönetiminde ilk defa çalıştı.