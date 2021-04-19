Süper Lig ekibi Denizlispor'da Ali Tandoğan dönemi
Daha önce 2016-2017 sezonunda Denizlispor'u çalıştıran Ali Tandoğan, yeniden eski takımının başına geçti. Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da görev yapmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.
Ali Tandoğan, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da görev yapmıştı.
Tandoğan, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Denizlispor'un başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı.