Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman'dan TFF'ye mesaj: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından diğer kulüplerde harekete geçti. Başkent ekibi Ankaragücü'nden de çarpıcı bir hamle geldi.

"Şampiyonluğumuz tescil edilmeli"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi.

Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.