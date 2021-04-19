Süper Lig 36. hafta ne zaman başlıyor? Süper Lig 36. hafta programı
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 35.hafta pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler 36.hafta maçlarının hangi gün başlayacağını araştırıyor. Peki, 36.hafta ne zaman hangi maçla başlayacak?
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 20 Nisan'da oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Peki, 36. haftada hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig 36. hafta ne zaman başlıyor? Süper Lig 36. hafta programı
20 Nisan Salı
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
21 Nisan Çarşamba
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
22 Nisan Perşembe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
Süper Lig puan durumu