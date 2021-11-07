Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?
Süper Lig 13.hafta hangi gün oynanacak? Süper Lig'de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı oynanacak maçlarla sona erecek. Ardından milli ara başlayacak. Peki, Süper Lig 13. hafta ne zaman oynanacak? Peki, Süper Lig'de 13.hafta ne zaman?
Süper Lig’de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı tamamlanacak. 12.haftanın ardından liglere milli maç arası verilecek. 13.haftanın ne zaman oynanacağı merak konusu. Peki, Süper Lig’de 13.hafta hangi gün oynanacak?
Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe