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Spor Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?
Spor

Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?

Süper Lig 13.hafta hangi gün oynanacak? Süper Lig'de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı oynanacak maçlarla sona erecek. Ardından milli ara başlayacak. Peki, Süper Lig 13. hafta ne zaman oynanacak? Peki, Süper Lig'de 13.hafta ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:18:00 -
Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?

Süper Lig’de 12.hafta 7 Kasım Pazar akşamı tamamlanacak. 12.haftanın ardından liglere milli maç arası verilecek. 13.haftanın ne zaman oynanacağı merak konusu. Peki, Süper Lig’de 13.hafta hangi gün oynanacak?

Süper Lig 13.hafta ne zaman? Gelecek hafta lig maçı yok mu?

20 Kasım Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

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