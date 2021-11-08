Süper Lig 12. hafta puan durumu! Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş puan durumu

Süper Lig’de 12. hafta maçlarının heyecanı vardı. Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Süper Lig’de liderlik yarışında ipi yine göğüsleyen Trabzonspor, konuk olduğu Beşiktaş'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Süper Lig’in 12. haftasındaki karşılaşmada bir diğer merak edilen takım ise Medipol Başakşehir maçıydı. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Peki Süper Lig 12. hafta puanı ne oldu? Hangi takımın ne kadar puanı var?

Süper Lig 12. hafta puan durumu

Süper Lig 12. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu bir hayli merak edilir oldu. Trabzonspor, liderliğini korurken, bordo mavililerin 30 puanı vra. 23 puanla Hatayspor ikinci sırada yer alırken, Konyaspor 23, Galatasaray’ın puanı ise 21.