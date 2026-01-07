Süper Kupa finali için gözler dev derbide. Peki 2026 Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda?



Dün oynanan Fenerbahçe -Samsunspor maçının ardından finalistleri belirlenmesiyle gözeler oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finaline çevrildi. İşte, Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda?



Süper Kupa finali için geri sayım: Ne zaman, hangi kanalda? - Resim : 1

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre, Süper Kupa finalinin detayları netleşti:



Final Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

Maç Saati: 20:30

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)

Yayın Kanalı: ATV