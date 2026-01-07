  • İSTANBUL
Spor Süper Kupa finali için geri sayım: Ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Süper Kupa finali için geri sayım: Ne zaman, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Kupa finali için geri sayım: Ne zaman, hangi kanalda?

Süper Kupa finali için gözler dev derbide. Peki 2026 Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda?

Süper Kupa finali için gözler dev derbide. Peki 2026 Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda?

Dün oynanan Fenerbahçe -Samsunspor maçının ardından finalistleri belirlenmesiyle gözeler oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finaline çevrildi. İşte, Süper Kupa finali ne zaman, hangi kanalda?

Süper Kupa finali için geri sayım: Ne zaman, hangi kanalda? - Resim : 1
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre, Süper Kupa finalinin detayları netleşti:

Final Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi
Maç Saati: 20:30
Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)
Yayın Kanalı: ATV

 

