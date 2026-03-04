Çocukluk hayalini 45 yaşında gerçekleştirdi! Maşallah 8 ayda hafız oldu

  • İSTANBUL
Zonguldak Alaplı'da görev yapan din görevlisi Bünyamin Öztürk, yıllar önce yarım kalan hafızlık hayaline yeniden sarıldı. Eşinin desteğiyle yoğun bir çalışma sürecine giren Öztürk, 8 ayda hafızlığını tamamlayarak Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı oldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde görev yapan 45 yaşındaki din görevlisi Bünyamin Öztürk, azmiyle örnek oldu.

 

Kısa sürede hafız oldu

Alaplı'ya bağlı Kasımlı Köyü İmzeli Mahallesi'nde 8 yıldır görev yapan Bünyamin Öztürk, küçük yaşlarda başladığı ancak çeşitli nedenlerle yarım bırakmak zorunda kaldığı hafızlık eğitimine yeniden başladı. Kararlı bir çalışma sürecinin ardından 8 ay gibi bir sürede hafızlığını tamamladı.

 

"Allah yardım etti, eşim destek oldu"

Hafızlık sürecini anlatan Öztürk, en büyük desteği eşinden gördüğünü belirterek, "Eşimle konuştuk, ‘yapabilir miyiz?' diye karar verdik. Sağ olsun bana çok destek oldu. ‘Bir dene, Allah büyüktür, yardım eder' dedi. Arapça temelimin olması da avantaj sağladı ve 8-9 ay gibi kısa bir sürede hafızlığı bitirdik" dedi.

 

Eğitim sürecinin ardından resmi sınava giren Öztürk, Hafızlık Tespit Sınavı'nı başarıyla tamamladı. Sınav sırasında yaşadığı bir anıyı paylaşan Öztürk, jüri üyelerinin başarısını takdir ettiğini ifade etti.

 

Yaş engel değil!

Yaşın hafızlık için engel olmadığını vurgulayan Öztürk, "Yaş ilerledi diye hafızlık yapılamaz diye bir kural yok. İş önce kafada bitecek. Kararlı ve planlı bir çalışma şart. Allah bu yolu isteyene kolaylaştırıyor" diye konuştu.

 

Bünyamin Öztürk'ün azmi, hem görev yaptığı bölgede hem de sosyal çevresinde takdirle karşılanırken, öğrenmenin ve hedeflere ulaşmanın yaşla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

