Dev bankadan şok eden doğalgaz tahmini!

QatarEnergy’nin Ras Laffan ve Mesaieed’deki LNG tesislerinde üretimi durdurmasının ardından, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs doğalgaz piyasasına ilişkin beklentisini sert şekilde yukarı çekti. Banka, Nisan 2026 için fiyat tahminini yüzde 53 oranında artırdı.

ABD ve işgalci israil saldırısı sonrasında başlayan savaş şiddetlenerek devam ederken Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed’deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde üretimi askıya almasının ardından ABD'li dev banka Goldman Sachs doğalgaz fiyat tahminini yukarı çekti.

GOLDMAN SACHS DOĞALGAZ FİYAT TAHMİNİNİ YÜZDE 53 ARTIRDI

Goldman Sachs, Nisan 2026 vadeli TTF doğalgaz fiyat tahminini, Katar'dan yapılan LNG sevkiyatlarındaki aksama nedeniyle megavatsaat başına 36 eurodan 55 euroya yükseltti. Böylece banka tahminini yaklaşık yüzde 53 artırmış oldu.

Doğalgaz fiyatları 43 eurodan işlem görüyor.

Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed’deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinde üretimi askıya aldı. Söz konusu tesisler küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Üretimin, tesisteki bir su tankını hedef alan insansız hava aracı saldırısının ardından durdurulduğu bildirildi.

KATAR'DAN ARZIN KESİNTİYE UĞRAMASI AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ RİSKE ATTI

Katar’dan arzın kesintiye uğraması, Avrupa Birliği’nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini riske atıyor. Küresel LNG piyasasında zaten sıkı olan arz koşulları, bu gelişmeyle birlikte daha da gerilirken, Avrupa’nın ABD kaynaklı LNG kargoları için daha yüksek fiyat teklif etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Öte yandan LNG taşıyıcılarının Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerini durdurması, Ortadoğu’daki diğer önemli gaz üreticilerinden sevkiyatı da sınırladı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artması, enerji ticaretinde lojistik aksamaları derinleştiriyor.

CNBC-e'nin haberine göre, arz tarafındaki bu riskler, Avrupa’daki görece düşük depolama seviyeleriyle birleşince fiyat baskısını artırdı. Avrupa Birliği’nde gaz depolarının doluluk oranı halen yüzde 31’in altında bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 40 seviyesindeydi.

