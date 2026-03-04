  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü
Dünya

Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü

İran, Hamaney'in eşi ve 14 aylık torununun ABD ve İsrail'in cumartesi günü başkent Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran, Hamaney'in eşi ve 14 aylık torununun ABD ve İsrail'in cumartesi günü başkent Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyadaki İranlı hesaplar, merhum İran Dini Lideri Ali Hamaney'in eşi Mansure Hocaste Bakırzade'nin, ABD ve İsrail'in cumartesi günü başkent Tahran'a düzenlediği saldırıda aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu hesaplara göre Bakırzade, ağır yaralanarak komaya girmiş, ardından aynı saldırıda Hamaney ailesinden diğer bazı üyelerle birlikte hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Sosyal medyadaki birbiriyle örtüşen aktarımlarda, aynı saldırıda Hamaney'in kızlarından birinin yanı sıra bir gelininin, damadının ve bir torununun da öldüğü belirtildi.

İranlı hesaplar ayrıca, Tahran'da aileye ait bir evi hedef alan bombardıman sonucunda merhum Dini Lider'in 14 aylık bir kız torununun da hayatını kaybettiği haberini paylaştı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Hamaney'in eşinin ve aralarında aktarılanlara göre bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda akrabasının öldürülmesi, sosyal medya platformlarında geniş çaplı bir yorum dalgasına yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları, yaşananların kendi ifadeleriyle "ABD ve İsrail'in bölge halkları tarafından bilinen yüzünü" somutlaştırdığını savundu. Washington ve Tel Aviv'i "sürekli olarak çocukları ve kadınları öldürmekle, evleri yıkmakla" suçlayan kullanıcılar, "Batı'nın sivillerin hedef alınması karşısındaki sessizliğinin ve sorumlulardan hesap sorulmamasının" nedenlerini sorguladı.

Haberin yayılması İran dışına da uzandı; İran'daki gelişmeleri takip eden hesaplar, Japon kullanıcıların Hamaney'in torununun ölüm haberini Japonya'daki sosyal medya platformlarında paylaştığını tespit etti. Bu durum, Tahran'a yönelik saldırının ve bunun siyasi ile insani sonuçlarının yarattığı uluslararası yankıya işaret ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre Mansure Hocaste Bakırzade, 1964 yılında Ali Hamaney ile evlenmiş ve Mustafa, Mücteba, Mesud, Meysem, Büşra ve Hüda adlarında 6 çocuğu olmuştu.

Daily Ummah

