İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyonlarını sadece sınır hattıyla kısıtlı tutmayarak Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) topraklarında bulunan ABD stratejik noktalarını vurduğunu duyurdu.

Körfez'deki ABD üsleri ateş altında

Suudi Arabistan: CIA merkezine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

merkezine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. BAE: Ülkedeki ABD askeri noktaları hedef alındı.

Ülkedeki askeri noktaları hedef alındı. Katar: Katar Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı iki balistik füzenin hedefi olduklarını doğruladı. Hava savunma sistemleri bir füzeyi imha ederken, diğer füzenin El-Udeid hava üssüne isabet ettiği açıklandı. Gelen görüntüler, üste maddi hasar oluştuğunu teyit ediyor.

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, harekatın kapsamının genişleyeceğini belirterek sert bir açıklama yaptı. Rubio, önümüzdeki birkaç saat içinde İran üzerine "tam güçle" gidileceğini ilan ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en güçlü iki hava kuvveti bu terör rejimini parça parça ederken, saldırıların yoğunluğunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz."