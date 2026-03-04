İstanbullular dikkat! AKOM'dan sert uyarı!

AKOM verilerine göre, önümüzdeki hafta İstanbul genelinde yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Yetkililer, sıcaklıklarda belirgin düşüş ve yer yer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un verilerine göre önümüzdeki hafta İstanbul'da yeni bir soğuk dalgası etkili olacak.

Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek ve güneşli hava etkili olacak.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar gündüz 6 dereceye, akşam ise 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine gerileyecek.

Bu süreçte yağış ise beklenmiyor.