LGBT seviciliğin sonu: Alman ordusu asker bulamıyor!

Alman Meclisi bünyesinde Federal Ordu’dan sorumlu isim olan Henning Otte tarafından hazırlanan raporda, siyasi hedeflerin askeri gerçeklerin önüne geçme tehlikesi taşıdığı vurgulandı. Raporda, gönüllülük esaslı modelin yeterli olmaması halinde Almanya’nın zorunlu askerlik uygulamasını yeniden gündemine alabileceği belirtildi.

Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) karşı karşıya olduğu en büyük sorunun personel yetersizliği olduğunu belirterek, gönüllü sistemin başarısız olması durumunda zorunlu askerliğin kaçınılmaz hale geleceğini bildirdi.

Otte, Alman ordusunun modernizasyon sürecine ilişkin hazırladığı yıllık raporunda sahadaki duruma dair tespitlerini paylaştı.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Alman hükümetinin, ülke silahlı kuvvetlerini Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu yapma planlarını raporda değerlendiren Otte, sahadaki durumun kağıt üzerindeki hedeflerle örtüşmediğini belirtti.

Raporda, personel yetersizliğinin ordunun en büyük sorunu olduğu belirtilerek, "Personel, silahlı kuvvetlerin en ciddi darboğazı olmaya devam ediyor. Siyasi hedefler, askeri gerçekliğin önüne geçme riski taşıyor. Eğer gönüllü hizmet modeli yetersiz kalırsa, bir sonraki adım zorunlu askerlik hizmetine geri dönmek olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Barış güçten doğar, güçsüzlükten değil" ilkesinin hatırlatıldığı raporda, Alman ordusunun acil modernizasyon ve köklü bir personel stratejisine ihtiyaç duyduğuna dikkati çekildi.

Raporda, Alman ordusuna yönelik sabotaj girişimlerinin "günlük rutin" haline geldiği vurgulanarak, özel birliklerdeki zorbalık ve aşırı sağcı sembollere yönelik soruşturmaların sürdüğü ve kadın asker oranının hedeflerin çok gerisinde kaldığı kaydedildi.

- Hedef 260 bin aktif asker

Bu arada, savunma harcamalarındaki artışla geçmişteki ihmalleri telafi etmeye çalışan Almanya, 2030’lu yılların ortasına kadar aktif asker sayısını 185 binden 260 bine, yedek asker sayısını ise iki katına çıkararak 200 bine ulaştırmayı planlıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen "gönüllü hizmet" modeliyle, 18 yaşına giren her bireye askerliğe ilgilerini ölçen bir anket gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

2025 yılı sonu itibarıyla ülkede aktif asker sayısı bir önceki yıla göre 3 bin artış gösterse de demografik değişim, nitelikli iş gücü rekabeti ve yüzde 23'ü aşan yüksek ayrılma oranları ordunun büyümesini engelliyor.

- Rapor meclise sunuluyor

Öte yandan, Almanya'da Meclis Federal Ordu Sorumlusu, Anayasa'nın 45. maddesinin b fıkrası uyarınca silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olmak üzere görev yapıyor.

Temel görevlerinin arasında askerlerin temel haklarının korunması ve iç yönetim ilkelerine uyulmasını denetlemek de yer alan Meclis Federal Ordu Sorumlusu, silahlı kuvvetlerin iç durumu hakkında edindiği bilgiyi kapsamlı raporla yılda bir kez Meclise sunuyor.