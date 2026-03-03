Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar

Çinli otomotiv devi BYD'nin Mart 2026 dönemi Türkiye fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay dikkat çeken bir strateji değişikliğine giderek dört modelin satışını sonlandırdı. En çarpıcı gelişme ise SEALION 7'nin uygun fiyatlı versiyonunun kaldırılmasıyla yaşandı. Modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 2 milyon TL yükseldi.

4 model listeden çıkarıldı

Mart ayı itibarıyla ATTO2, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri Türkiye satış listesinden çıkarıldı. Ayrıca SEALION 7'nin daha erişilebilir fiyatlı versiyonu da artık sunulmuyor. Bu karar, model gamında ciddi bir sadeleşmeye işaret ederken fiyat skalasında da yukarı yönlü bir kırılma yarattı.

Öte yandan marka, HAN modelinde indirime giderken ATTO3, SEAL ve TANG modellerinin fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

Sealion 7'de sert fiyat artışı

Şubat ayında 2.489.000 TL'den başlayan SEALION 7, uygun fiyatlı versiyonun kaldırılması sonrası 4.190.000 TL başlangıç seviyesine yükseldi. Böylece modelde yaklaşık 2 milyon TL'lik nominal artış yaşandı.

390 kW gücündeki elektrikli motoru ve 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle dikkat çeken SEALION 7, yüksek hızlı şarj desteği ve gelişmiş batarya teknolojisiyle markanın elektrikli SUV segmentindeki en güçlü temsilcilerinden biri konumunda.

BYD ATTO 3'ün fiyatı ne kadar?

ATTO3 modeli Mart ayında 2.249.000 TL başlangıç fiyatıyla satışta kalmaya devam ediyor. 150 kW elektrik motoruna ve 420 kilometre menzile sahip model, özellikle tasarım detayları ve dönebilir multimedya ekranıyla öne çıkıyor.

BYD Seal'ın fiyatı ne kadar?

SEAL ise 2.429.000 TL'den başlayan fiyatıyla sedan segmentinde konumlanıyor. 390 kW'lık üst

versiyonunda 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan model, performans odaklı elektrikli sedan arayanlara hitap ediyor.

BYD Han'ın fiyatında indirime gitti

BYD'nin amiral gemisi sedan modeli HAN, Mart ayında 4.573.000 TL'ye gerileyerek dikkat çeken tek

fiyat indirimi oldu. 380 kW gücündeki elektrikli motoru ve premium donanım seviyesiyle üst segmentte konumlanıyor.

BYD Tang fiyatı ne kadar?

SUV tarafında markanın zirve modeli TANG ise 5.418.000 TL'lik başlangıç fiyatını korudu. 4x4 çekiş sistemi ve 530 kilometreye varan menziliyle geniş aile SUV segmentinde yer alıyor.