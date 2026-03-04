  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Yahudilerin sonu yaklaşıyor!" Finans baronları tetikte: Savaş korkusu doları azdırdı, Avrupa ekonomisi can çekişiyor! Küresel zorba kan kaybediyor: Kuveyt’te vurulan ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! Ruslar o konuda Araplardan aşırı korkuyor! Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe! İstanbullular dikkat! AKOM'dan sert uyarı! Küresel zorba ABD’den kirli oyun: Haydut Trump’tan Hürmüz’de korsan hamlesi! Dev bankadan şok eden doğalgaz tahmini! Hamaney'in eşi ve torunu ABD'nin saldırısında öldürüldü Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"
Yaşam Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı!
Yaşam

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir bina yıkımı sırasında moloz parçaları caddeye savruldu. O sırada yoldan geçen vatandaşlar panikle kaçarken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışması korku dolu anlara yol açtı. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü.

 

Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kentsel dönüşüm için yeni dönem hayata geçiyor
Kentsel dönüşüm için yeni dönem hayata geçiyor

Gündem

Kentsel dönüşüm için yeni dönem hayata geçiyor

Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor
Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor

Gündem

Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor

Kentsel dönüşümde korku dolu anlar! Kepçe bitişik eve girdi
Kentsel dönüşümde korku dolu anlar! Kepçe bitişik eve girdi

Yaşam

Kentsel dönüşümde korku dolu anlar! Kepçe bitişik eve girdi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23