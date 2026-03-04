Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı!

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım çalışması korku dolu anlara yol açtı. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşit Paşa Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapıldığı sırada moloz parçaları cadde üzerine döküldü.

Yaşanan o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların kaldırımda yürüdüğü sırada, etrafı toz bulutu kapladığı ve vatandaşların can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.