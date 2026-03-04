Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu
Fenerbahçe'de can sıkıcı bir gelişme daha yaşandı.
Fenerbahçe’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milan Skriniar’a ilgi giderek artıyor. Deneyimli savunmacıya İtalyan devi talip oldu. Slovak stoperin transfer konusundaki niyeti de netleşti. İşte detaylar…
Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa futbol piyasasında yeniden dikkatleri üzerine çekti.
Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlık pazubendini takan Slovak stoper, İtalya’dan ciddi bir ilginin odağında.
Areanapoli’nin haberine göre; Napoli, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.
Haberde, teknik direktör Antonio Conte görevine devam ederse, bir dönem Milan’ın da gündeminde olan Slovak savunmacının Napoli’nin öncelikli hedefi olacağı vurgulandı.
Daha önce Inter forması giyen Skriniar’ın İtalya’ya geri dönme fikrine sıcak baktığı aktarıldı.
Conte’nin oyuncuya duyduğu hayranlık vurgulanırken, deneyimli teknik adamın savunma hattını onun etrafında yeniden kurmayı planladığı ifade edildi.
Deneyimli savunmacı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 maça çıktı ve takımına 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.
Skriniar, Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli yıldızın 2 hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe’de yıllık 8 milyon Euro kazanan Milan Skriniar’ın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Fenerbahçe, Skriniar’ı kaybetmek istemese de transfer sürecinde oyuncunun kararı belirleyici olacak.
