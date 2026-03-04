  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Selma Savcı

Fenerbahçe'de can sıkıcı bir gelişme daha yaşandı.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Milan Skriniar’a ilgi giderek artıyor. Deneyimli savunmacıya İtalyan devi talip oldu. Slovak stoperin transfer konusundaki niyeti de netleşti. İşte detaylar…

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa futbol piyasasında yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve kaptanlık pazubendini takan Slovak stoper, İtalya’dan ciddi bir ilginin odağında.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Areanapoli’nin haberine göre; Napoli, tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ediyor.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Haberde, teknik direktör Antonio Conte görevine devam ederse, bir dönem Milan’ın da gündeminde olan Slovak savunmacının Napoli’nin öncelikli hedefi olacağı vurgulandı.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Daha önce Inter forması giyen Skriniar’ın İtalya’ya geri dönme fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Conte’nin oyuncuya duyduğu hayranlık vurgulanırken, deneyimli teknik adamın savunma hattını onun etrafında yeniden kurmayı planladığı ifade edildi.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Deneyimli savunmacı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 35 maça çıktı ve takımına 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Skriniar, Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli yıldızın 2 hafta içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Foto - Büyük sürpriz: Kaptan'la ilgili şok eden gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Fenerbahçe’de yıllık 8 milyon Euro kazanan Milan Skriniar’ın sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar devam ediyor. Fenerbahçe, Skriniar’ı kaybetmek istemese de transfer sürecinde oyuncunun kararı belirleyici olacak.

