Bunu yapmamalısınız artık! Günde 8 saatten fazla kulaklık kullanmak bakın neyin habercisi...

Bu tür ürünlerde kullanım süresinin ve maruziyet süresinin önemli olduğunu vurgulayan Kuzu, şunları kaydetti: "Özellikle içeriğinde BPA ya da BPS bulunan ürünlere dikkat edilmeli. Bu maddeleri içeren kulaklıklar takıldığında terlemeyle birlikte bunlar ciltten emilerek olumsuz etkilerinin daha sık görülebileceği düşünülmektedir. Ancak her gün çok kısa süreli kullanımlarda ciddi bir sorun olmayacaktır ancak her gün uzun süreli kullanılıyorsa, bu tür endokrin bozucular birçok hormonu etkileyebilir."