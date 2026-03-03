  • İSTANBUL
İki günde iki bakan! İran'ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran'ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da katliamlarına devam ediyor. Savunma Bakanı Aziz Nasırzade’nin öldürülmesinin ardından yerine dün (2 Mart) atanan General Seyyid Majid ibn al-Reza’nın da düzenlenen yeni bir saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dün göreve getirilen Majid ibn al-Reza, göreve başlamasının üzerinden henüz bir gün geçmeden hedef alındı. İsrail medyası ve Al Arabiya, bakanın son bombardımanda yaşamını yitirdiğini duyururken, İran makamlarından henüz resmi bir yalanlama gelmedi.

 

28 Şubat’ta başlayan saldırılarda Dini Lider Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları komutanlarının öldürülmesinin ardından, yeni Savunma Bakanı’nın da kaybı İran askeri hiyerarşisinde büyük bir boşluk yarattı.

 

Tasnim Haber Ajansı, başkent Tahran'ın ABD ve İsrail tarafından yoğun bombardıman altında tutulduğunu ve kentin farklı noktalarında art arda patlamaların yaşandığını bildirdi.

