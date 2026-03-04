  • İSTANBUL
Asya ülkesi 30 İranlıyı kurtardı!
Dünya

Asya ülkesi 30 İranlıyı kurtardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asya ülkesi 30 İranlıyı kurtardı!

Sri Lanka, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ardından Orta Doğu’da başlayan savaş devam ederken karasularına yakın bir bölgede batmak üzere olan İran gemisinden 30 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

İsrail-ABD’nin İran'a başlattığı saldırıların ardından patlak veren savaş 5. gününde devam ederken, İran'a ait bir gemi Sri Lanka açıklarında tehlike sinyali verdi.

Sri Lankalı yetkililer, donanma ve hava kuvvetlerinin adanın yakınlarında batmaya başlayan bir gemiden aldıkları yardım çağrısı üzerine İranlı denizcileri kurtarmak için görevlendirildiğini bildirdi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, yaptığı açıklamada, "IRIS Dena" adlı gemiden sabahın erken saatlerinde bir tehlike sinyali alındığını söyledi.

Gemide yaklaşık 180 kişinin bulunduğu bildiren Herath, gemide yaralanan 30 denizcinin Sri Lanka'nın Galle limanındaki bir hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Olayın nedenine dair açıklama yapılmadı.

