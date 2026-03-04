  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yolcu otobüsüyle ambulans çarpıştı: 16 ölü!

Gana'nın Ashanti vilayetinde yolcu taşıyan otobüsün ambulansla çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kumasi-Bechem kara yolu üzerinde yolcu taşıyan otobüs, ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Kazaya aşırı hızın yol açtığını aktaran yetkililer, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

