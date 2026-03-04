Küresel zorba ABD’den kirli oyun: Haydut Trump’tan Hürmüz’de korsan hamlesi!

Haçlı zihniyeti devrede: Siyonistlerin koruyucusu Trump’tan tehdit!

İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik alçakça saldırıların ardından bölgede tansiyonu yükselten ABD, şimdi de gözünü dünyanın enerji şah damarı olan Hürmüz Boğazı’na dikti. Küresel eşkıyalıkta sınır tanımayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımda, "Ne olursa olsun enerji akışını sağlayacağız" diyerek İslam coğrafyasındaki kaynaklara çöreklenme niyetini bir kez daha ifşa etti.

Korsan gemilerine sigorta kalkanı

Müslüman coğrafyasını sömürmeyi adet edinen Washington yönetimi, sadece askeri değil finansal operasyonlar için de düğmeye bastı. Haydut Trump’ın talimatıyla, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC), Körfez’den geçen gemilere sözde "siyasi risk sigortası" adı altında finansal garanti sağlayacak. Bu hamle, bölgedeki gerilimi tırmandırarak petrol fiyatlarını kontrol altında tutma ve sömürü düzenini sürdürme gayreti olarak yorumlandı.

Donanma eşliğinde petrol yağması!

Savaş baronlarının sözcülüğünü yapan Trump, gerekmesi halinde ABD donanmasının petrol tankerlerine bizzat eşlik edeceğini duyurdu. Hafta sonu başlayan saldırılarla bölgeyi ateşe veren şer odağı ABD, şimdi de savaş gemileriyle Müslümanların karasularında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Enerji baronları bir araya geliyor

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Enerji Bakanı Chris Wright’ın, enerji arzındaki bozulmayı bahane ederek "Büyük Şeytan" Trump ile bir araya geleceği öğrenildi. Dünya petrolünün yüzde 20’sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı, emperyalist güçlerin iştahını kabartırken, bölge halkı ABD ve İsrail’in bu kirli ittifakına karşı teyakkuzda.