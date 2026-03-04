Çarşamba günü Asya piyasalarında güne agresif başlayan dolar, Euro karşısında gövde gösterisi yaptı. İran'ın haklı misillemeleri sonrası petrol fiyatlarının fırlayacağı korkusuyla yatırımcılar Euro'dan kaçmaya başladı. Euro, yüzde 0,3 değer kaybederek 1,1581 dolara kadar geriledi. Deutsche Bank uzmanları, bu düşüşün temelinde "enerji şoku" yattığını itiraf ederken, Avrupalıların yabancı üreticilere dolar cinsinden "savaş vergisi" ödemek zorunda kaldığını vurguladı.

Enerji fiyatları ateş pahası: Brent petrol zirvede!

Haydut ABD ve şer ortağı İsrail'in bölgedeki varlığı, enerji yollarını adeta kilitledi. Katar'dan Irak'a kadar birçok noktada üretimin durma noktasına gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artarak 82,45 dolara çıktı. Cuma gününden bu yana yaşanan toplam artış yüzde 14’ü bulurken, Avrupa’daki doğalgaz fiyatları ise sadece bir haftada yüzde 70 gibi fahiş bir oranda yükseldi.

"Büyük Şeytan"ın para birimi sepeti delip geçti

Doların altı büyük para birimi karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi, 28 Kasım’dan bu yana en güçlü seviyesi olan 99,284’e ulaştı. İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 0,3 erirken, Japon yeni ve Çin yuanı da doların baskısı altında ezilmemek için direniyor. Bitcoin ve Ether gibi kripto varlıklar ise belirsizlik ortamında sınırlı bir artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hesabı çarşıya uymadı

Ekonomik analizler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) rahat tavrının savaşla birlikte sona erdiğini gösteriyor. Faiz artırma ihtimali carry trade işlemlerini riske atarken, Avrupa devlet tahvillerindeki makasın açılması "Eski Kıta" için ekonomik bir kabusa işaret ediyor. Sömürgeci başkentler, İslam coğrafyasını ateşe vermenin bedelini bugünlerde ekonomik kriz ve enflasyon olarak ödemeye başladı.