Spor
11
Yeniakit Publisher
Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor’u Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla sarı – lacivertliler, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

#1
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Süper Kupa’da yarı final maçlarının heyecanı yaşandı.

#2
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Fenerbahçe, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

#4
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran attı.

#5
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

#6
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin iki golünde de asisti yapan isim oldu.

#7
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

#8
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükseldi.

#9
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

#10
Foto - Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

İki ezeli rakip arasındaki derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

