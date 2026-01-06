Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi
Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor’u Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla sarı – lacivertliler, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Final maçında Samsunspor’u Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla sarı – lacivertliler, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.
Süper Kupa’da yarı final maçlarının heyecanı yaşandı.
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran attı.
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'nin iki golünde de asisti yapan isim oldu.
Samsunspor, Antoine Makoumbou'nun 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'da finale yükseldi.
Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip arasındaki derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23