Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Yapay şehir Dubai'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada "Bugün 123 insansız hava aracı ve 11 balistik füze engellendi" ifadeleri kullanıldı. BAE, İran’ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana 186 balistik füze ile 812 İHA’ya müdahale edildiğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, bugün 11 balistik füze ile 123 insansız hava aracının engellendiğini, bir füzenin ise ülke topraklarına düştüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzelerin hava savunma sistemlerince, insansız hava araçları ve seyir füzelerinin ise savaş uçaklarınca engellenmesinden kaynaklandığını belirtti. Bunun bazı sivil tesis ve yapılarda hafif ve orta düzeyde maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

 

Açıklamada bugün 11 balistik füze ve 123 İHA’nın engellendiği, saldırıların en güçlü ifadelerle kınandığı ve bunların ulusal egemenlik ile uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Abdunnasır Muhammed el-Humeydi düzenlediği basın toplantısında, İran’ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana ülkeye gönderilen 186 balistik füze ve 812 insansız hava aracına müdahale edildiğini duyurdu.

Humeydi, söz konusu balistik füzelerden 172’sinin imha edildiğini, 13’ünün denize düştüğünü ve bir füzenin ülke topraklarına isabet ettiğini söyledi. 812 İHA’dan 755’inin etkisiz hale getirildiğini, 57’sinin ülke topraklarına düştüğünü ve 8 seyir füzesinin de imha edildiğini belirtti.

Humeydi ayrıca, savunma sistemlerinin hedefleri engellemesi sırasında saçılan şarapnel parçaları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu, yaralıların ise farklı ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

