Süper Kupa’da ikinci gün! Fenerbahçe-Samsunspor: İşte muhtemel 11’ler

Spor
10
Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Süper Lig’de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile üçüncü basamakta bitiren Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek.

#1
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı ATV naklen yayınlayacak.

#2
Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

#3
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılacak olan takım Galatasaray ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

#4
Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

#5
Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.

#6
Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı. Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı kaybetti.

#7
Fenerbahçe'de 11 eksik var. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun kadroda yer almadı.

#8
Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Oliver Ntcham, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. Senegalli golcü Cherif Ndiaye ise Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımda bulunduğu için kadroda yer alamayacak.

#9
MUHTEMEL 11'LER: Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem, Duran. Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Eyüp, Mendes, Soner, Marius.

