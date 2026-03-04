Küresel zorba kan kaybediyor: Kuveyt’te vurulan ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı!

"Durduramıyoruz" itirafı: Teknolojik kibir yerle bir!

ABD Kongresi’nde kapalı oturumda bir araya gelen üst düzey yetkililer, acı gerçekleri itiraf etmek zorunda kaldı. Demokrat Senatör Chris Murphy, brifing sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’dan gelen insansız hava araçlarını durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Murphy, "Bize o odada daha fazla Amerikalının öleceğini, bu dronları durduramadıklarını açıkça ifade ettiler" diyerek işgalci gücün çaresizliğini ortaya koydu.

2 bin İHA ve 500 füze ile gelen ağır darbe

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın bugüne kadar ABD ve müttefiklerine yönelik 500’den fazla balistik füze ve 2 binden fazla insansız hava aracı fırlattığını duyurdu. Mazlum coğrafyaların ahı, milyarlarca dolarlık savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi.

Kuveyt’te ölen askerlerin kimlikleri belli oldu

Kuveyt’in Port Şuaiba bölgesindeki askeri tesiste, İran İHA’larının hedefi olan ve hayatını kaybeden 4 yedek askerin cenazelerinin ülkeye gönderilmesi bekleniyor. Iowa merkezli 103. İkmal Komutanlığı’na bağlı askerlerin isimleri şu şekilde paylaşıldı:

Yüzbaşı Cody A. Khork (35)

Başçavuş Noah L. Tietjens (42)

Başçavuş Nicole M. Amor (39)

Çavuş Declan J. Coady (20)

Haydut Trump'tan "Kayıplar artacak" uyarısı!

Siyonistlerin hamisi Trump ve yönetimindeki üst düzey isimler, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte Amerikan askerlerinin cansız bedenlerinin gelmeye devam edeceği konusunda kamuoyunu hazırlıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in Kongre üyelerine verdiği bilgiler, ABD’nin bölgedeki varlığının ciddi bir tehdit altında olduğunu tescilledi.