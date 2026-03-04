Bisikletini çalan kişiyle sokakta karşılaştı
Balıkesir’de kilitlenmeden bırakılan bir bisiklet çalındı. Ertesi gün mahallede bisikletiyle gezen birini fark eden sahibi, aracın kendisine ait olduğunu anlayınca bisikletini geri aldı...
Balıkesir’de bisikletini kilitlemeden bırakan bir vatandaş ertesi gün şaşırtan bir olay yaşadı.
Şikayetçi olmadı
Balıkesir'in Ali Hikmet Paşa Mahallesinde, 15 yaşındaki A.D. sokaktaki bisikletin kilitli olmadığını görünce bisiklete binerek yoluna devam etti. Mahallede bisikletini aramaya başlayan sahibi, ertesi gece birisinin bisikletiyle gezdiğini gördü. Bisiklet ile gezen çocuğun, bisikletini geri alan kişiden af dilemesi dikkatlerden kaçmadı. Ramazan ayında diğer vatandaşların da araya girmesiyle şikayetçi olmadı.