  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran saldırısı savunması: "Biz yapmasaydık İran bize saldıracaktı" Sam Altman’dan Pentagon geri adımı! "Yapay zeka gözetleme yapmayacak" Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış ABD’de İran alarmı! Bakan Noem: "Uyuyan hücrelerin peşindeyiz" İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin" Yeni lider açıklanacak! Uzmanlar Meclisi yeni lider için gıyaben toplandı Başkan Erdoğan'dan Fatma öğretmen mesajı Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı Hamaney son yolculuğuna Meşhed'de uğurlanacak! Tahran'daki törenlerin ardından defnedilecek
Gündem Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe!
Gündem

Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe!

İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren katil ABD ve soykırımcı İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik kalleş saldırıları 5. gününe girerken, şer odakları kendi kazdıkları kuyuya düşüyor. ABD basınının bile gizleyemediği gerçeklere göre, Riyad'daki CIA casusluk merkezi İran'ın insansız hava araçlarıyla yerle bir edildi.

Casusluk merkezi ağır hasar aldı

Dünya istihbarat ağının karanlık merkezi olan ve Müslümanlara karşı kumpasların kurulduğu Riyad'daki CIA istasyonu, pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla ağır darbe aldı. CNN'in "bilgili kaynaklara" dayandırdığı habere göre, ABD Büyükelçiliği yerleşkesi içinde bulunan casusluk binası, İran'a ait İHA'ların hedefi oldu. Binada ciddi hasar meydana gelirken, panikleyen CIA yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

"ABD tamamen aptalca bir karar aldı"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, emperyalistlerin içine düştüğü acziyeti şu sözlerle özetledi:

"Müzakereler devam ederken ülkemize saldıran ABD, tamamen aptalca bir karar almıştır. Bugün itibarıyla bu haydut devletle hiçbir temasımız bulunmamaktadır."

Körfez ülkelerine "Aklınızı başınıza alın" mesajı

Tahran yönetimi, bölgedeki ABD uşaklarına da net bir mesaj gönderdi. Hedefin bölge ülkeleri değil, bu ülkelerin topraklarındaki ABD işgal üsleri ve ekonomik tesisleri olduğu vurgulandı. Öte yandan, korkuya kapılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın füze ve İHA yağmuruna karşı yeni savunma önlemleri arayışına girdiği, Siyonist İsrail kaynakları tarafından da teyit edildi.

Dezenformasyona inat: İslami nizam dimdik ayakta!

Batılı şer medyası İran içinde kaos varmış gibi göstermeye çalışsa da gerçekler bambaşka. Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, yeni dini lider seçimi için anayasal mekanizmaların tıkır tıkır işlediğini bildirdi. Uzmanlar Meclisi'nin güvenlik gerekçesiyle toplantılarını uzaktan yürüttüğü ve yeni liderin birkaç gün içinde ilan edileceği öğrenildi. Müslümanların birliğini bozmaya çalışan fitne odaklarına inat, İslami nizamın kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu
İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu

Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlamalar oldu

Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor'
Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor'

Dünya

Amerikan medyası: 'İsrail ve ABD, İranlı Kürt muhalifleri kullanmak istiyor'

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"
Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

Gündem

Marco Rubio: "İran rejimini parça parça edeceğiz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23