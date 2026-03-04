Büyük Şeytan sarsılıyor: Riyad’daki CIA inine darbe!

Casusluk merkezi ağır hasar aldı

Dünya istihbarat ağının karanlık merkezi olan ve Müslümanlara karşı kumpasların kurulduğu Riyad'daki CIA istasyonu, pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonla ağır darbe aldı. CNN'in "bilgili kaynaklara" dayandırdığı habere göre, ABD Büyükelçiliği yerleşkesi içinde bulunan casusluk binası, İran'a ait İHA'ların hedefi oldu. Binada ciddi hasar meydana gelirken, panikleyen CIA yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

"ABD tamamen aptalca bir karar aldı"

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, emperyalistlerin içine düştüğü acziyeti şu sözlerle özetledi:

"Müzakereler devam ederken ülkemize saldıran ABD, tamamen aptalca bir karar almıştır. Bugün itibarıyla bu haydut devletle hiçbir temasımız bulunmamaktadır."

Körfez ülkelerine "Aklınızı başınıza alın" mesajı

Tahran yönetimi, bölgedeki ABD uşaklarına da net bir mesaj gönderdi. Hedefin bölge ülkeleri değil, bu ülkelerin topraklarındaki ABD işgal üsleri ve ekonomik tesisleri olduğu vurgulandı. Öte yandan, korkuya kapılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın, İran'ın füze ve İHA yağmuruna karşı yeni savunma önlemleri arayışına girdiği, Siyonist İsrail kaynakları tarafından da teyit edildi.

Dezenformasyona inat: İslami nizam dimdik ayakta!

Batılı şer medyası İran içinde kaos varmış gibi göstermeye çalışsa da gerçekler bambaşka. Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, yeni dini lider seçimi için anayasal mekanizmaların tıkır tıkır işlediğini bildirdi. Uzmanlar Meclisi'nin güvenlik gerekçesiyle toplantılarını uzaktan yürüttüğü ve yeni liderin birkaç gün içinde ilan edileceği öğrenildi. Müslümanların birliğini bozmaya çalışan fitne odaklarına inat, İslami nizamın kesintisiz sürdüğü vurgulandı.