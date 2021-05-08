Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde tam kapanma kararı alındı. Önce kısmi andından tam kapanma süreci vaka sayılarının azalmasını sağladı. 29 Nisan’da başlayan yasaklar 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşların kısıtlamada belirlenen iki günde pazara gitmesine onay çıktı. Yayımlanan genelgeye göre semt pazarları 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Sultanbeyli açık pazarların listesi

Sultanbeyli kurulan pazarlar 8 Mayıs | Sultanbeyli hangi pazarlara gidilebilir?

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Sultanbeyli’de kurulacak pazarlar şöyle:

Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı

Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı

Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı

Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı

Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı

Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı

Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı

Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı.