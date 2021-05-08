Sultanbeyli kurulan pazarlar 8 Mayıs | Sultanbeyli hangi pazarlara gidilebilir?
Sultanbeyli’de bugün açık olan pazarların listesi | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma süresinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazarlanın açılmasına karar verildi. Peki, bugün hangi pazarlar kuruldu. Saat kaça kadar pazara gidilebilir? Sultanbeyli kurulan pazarların listesi 8 15 Mayıs
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde tam kapanma kararı alındı. Önce kısmi andından tam kapanma süreci vaka sayılarının azalmasını sağladı. 29 Nisan’da başlayan yasaklar 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşların kısıtlamada belirlenen iki günde pazara gitmesine onay çıktı. Yayımlanan genelgeye göre semt pazarları 8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde kurulacak. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Sultanbeyli açık pazarların listesi
Sultanbeyli kurulan pazarlar 8 Mayıs | Sultanbeyli hangi pazarlara gidilebilir?
Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Sultanbeyli’de kurulacak pazarlar şöyle:
Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı
Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı
Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı
Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı
Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı
Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı
Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı
Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı.