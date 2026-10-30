Baba olmanın coşkusuyla sahada fırtına gibi esti! Osimhen bir kez daha sarstı!
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Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yeşil sahalardaki yıkıcı performansıyla taraftarları büyülemeye devam ediyor. Henüz dün akşam baba sevinci yaşayan Nijeryalı süper yıldız, üzerinden 24 saat bile geçmeden çıktığı kritik mücadelede yine kalitesini konuşturdu ve takımının galibiyet yolundaki en büyük kozu olmayı sürdürdü.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Dün baba olan Nijeryalı oyuncu, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısı verdi.
Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, son haftalarda sergilediği üstün performansla sarı-kırmızılı takımın hücum hattını sırtlamaya devam ediyor.
SON 3 MAÇTA 4 GOL
Dün akşam ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldız santrfor, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısında bulundu. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 resmi mücadelede rakip fileleri 4 kez havalandırarak parlayan form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.
DERBİDE ÇİFTE GOL, LİG VE AVRUPA'DA BOŞ GEÇMİYOR
Yüksek form grafiğiyle takımının en büyük kozu olan Osimhen, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yıldız golcü, dev derbide ise Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
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