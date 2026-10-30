  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karar iyice raydan çıktı! Flörte evlilik maskesi CHP ve YP yalan makinesi gibi… On yıl sonra yine “60 vekil” yalanı! Terörist Netanyahu’nun oğlu da babasının izinde! Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar Elektrikte devlet desteği düşürüldü Sabri Şahsuvar’dan dikkat çeken analiz! Alın terimize el uzatan kim varsa hesap versin Yunan basınının iddiası: Miçotakis, Ege’yi Türkiye’ye kendi eliyle verdi! Sarı Yelekliler hafta sonu da meydanlara inecek! Paris'te 3 günlük sokağa çıkma yasağı Mağdur olan yüz binlerce vatandaş için devasa para transferi resmen başladı! Kuş sürüsü uçağın kanadını parçaladı! Kalkıştan hemen sonra piste acil iniş yaptı! Türkiye, teknolojide büyük oynuyor: Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık
Spor Baba olmanın coşkusuyla sahada fırtına gibi esti! Osimhen bir kez daha sarstı!
Spor

Baba olmanın coşkusuyla sahada fırtına gibi esti! Osimhen bir kez daha sarstı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Baba olmanın coşkusuyla sahada fırtına gibi esti! Osimhen bir kez daha sarstı!

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, yeşil sahalardaki yıkıcı performansıyla taraftarları büyülemeye devam ediyor. Henüz dün akşam baba sevinci yaşayan Nijeryalı süper yıldız, üzerinden 24 saat bile geçmeden çıktığı kritik mücadelede yine kalitesini konuşturdu ve takımının galibiyet yolundaki en büyük kozu olmayı sürdürdü.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Dün baba olan Nijeryalı oyuncu, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısı verdi.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, son haftalarda sergilediği üstün performansla sarı-kırmızılı takımın hücum hattını sırtlamaya devam ediyor.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Dün akşam ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldız santrfor, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısında bulundu. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 resmi mücadelede rakip fileleri 4 kez havalandırarak parlayan form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

DERBİDE ÇİFTE GOL, LİG VE AVRUPA'DA BOŞ GEÇMİYOR

Yüksek form grafiğiyle takımının en büyük kozu olan Osimhen, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yıldız golcü, dev derbide ise Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

 

Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'
Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'

Spor

Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'

Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'
Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'

Spor

Galatasaraylı futbolcular uyarıldı: 'Rehavete yer yok!'

Fenerbahçe derbisindeki gönderme sebebiyle Galatasaray'a ceza verildi
Fenerbahçe derbisindeki gönderme sebebiyle Galatasaray'a ceza verildi

Spor

Fenerbahçe derbisindeki gönderme sebebiyle Galatasaray'a ceza verildi

Konyaspor ile lider Galatasaray’ın kader kadroları resmen açıklandı!
Konyaspor ile lider Galatasaray’ın kader kadroları resmen açıklandı!

Spor

Konyaspor ile lider Galatasaray’ın kader kadroları resmen açıklandı!

{relation id:2030919 slug:'galatasarayli-futbolcular-uyarildi-rehavete-yer-yok'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23