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Süleyman Arif Emre Hakk'a yürüdü

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yakın dostlarından siyasetçi Süleyman Arif Emre, 96 yaşında Hakk’a kavuştu.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:43
Süleyman Arif Emre Hakk'a yürüdü

Siyasetçi Süleyman Arif Emre, 96 yaşında vefat etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı olan Emre’nin cenazesi 22 Temmuz Pazartesi İkindi namazını takiben Ataşehir deki Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Süleyman Arif Emre kimdir?

Süleyman Arif Emre, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yaptı. Milli Nizam Partisi'nin kurucu genel başkanı, Milli Selamet Partisi'nin kurucu üyesiydi.

Türkiye siyasi hayatının yaklaşık son elli yılına tanıklık eden, Hürriyet Partisi’nde siyasete başlayıp Yeni Türkiye Partisi’nde devam eden Arif Emre; asıl hizmetini Milli Görüş Hareketi'nin temellerini atmakla yaptı.

Milli Görüş’ün efsane lideri Necmettin Erbakan önderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını üstlenen, daha sonra sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetiminde görev alan, beş dönem milletvekilliği yapan Süleyman Arif Emre, “Siyasette Otuzbeş Yıl” kitabıyla, hatıralarını belgeleyip yayınladı.

Emre, Mehmet Emin Ay’ın seslendirdiği Kan Tutar isimli ilahinin de yazarıydı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:43
  1. Süleyman Arif Emre vefat etti
  2. Süleyman Arif Emre
  3. Mimar Sinan Camii
  4. Karacaahmet Mezarlığı
  5. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  6. Milli Nizam Partisi
  7. Milli Selamet Partisi
  8. Hürriyet Partisi
  9. Yeni Türkiye Partisi
  10. Milli Görüş Hareketi
  11. Necmettin Erbakan

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