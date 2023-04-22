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Dünya Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Dünya

Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-04-22 22:52:00 - 2023-04-22 23:12:48
Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarının 23 Nisan günü tahliye edecek.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sudan’da yaşanan çatışmalar sonrasında güvenlik değerlendirmeleri neticesinde bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının karayolu ile üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye’ye tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

Tahliye edilecek vatandaşların 22 ile 24 saat sürmesi öngörülen yolculuğa uygun olarak rahat ayakkabı ve kıyafet tercih etmeleri, su ve yiyecek dahil en fazla 8 kilogramlık el bagajı ve pasaport, kimlik belgelerini yanlarına almaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada Türk vatandaşlarının tahliyesi için belirlenen yer ve tarihlerle ilgili, "Rotana, Al Salaam Otel (Hareket saati 06.00), Nur Camii, Kafuri (Hareket saati 06.30), Turkish Restaurant (Türk Restoranı) Pazar Yeri, Wad Medeni (Hareket saati 07.30)" ifadelerine yer verildi.

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