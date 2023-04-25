Sudan’da can kaybı 420'ye yükseldi! Ateşkes ilan edildi

Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmaları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ordu ve RSF arasında gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Blinken, “Yoğun müzakerelerin ardından ordu ve RSF, 24 Nisan gece yarısından itibaren ülke çapında 72 saatlik bir ateşkesi uygulama ve sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

Sudan'da can kaybı 420'ye yükseldi

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında başlayan çatışmalarda bugüne kadar en az 420 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 700 kişi de yaralandı.

'Varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Açık konuşayım. Birleşmiş Milletler Sudan'ı terk etmiyor. Taahhüdümüz, Sudan halkının barışçıl ve güvenli bir geleceğe yönelik taleplerini desteklemektir. Bu korkunç zamanda onların yanındayız" dedi.

Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.

Sudan'dan tahliyeler devam ediyor

Aralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı. Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO