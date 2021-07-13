Suçüstü baskını! 300 kilogram tütün ele geçirildi

Kağıthane Mobil Park polisi, kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilen bir metruk binaya baskın düzenledi. Suçüstü baskın anları kameralara yansırken, içeride yapılan aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, bir vatandaşın Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Çıkmazı’ndaki metruk binanın üst katında kaçak sigara imalatı yapıp para karşılığı sattığını ihbarı üzerine harekete geçti.

Sigara imalatı yaparken yakalandılar

Adrese giden polis ekipleri, binanın karşısında metruk ve kapıları açık bir barakanın üst katından sesler geldiğini duydu. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen mobil park polisi, iki şahsın kaçak sigara basma makinelerinin başında sigara imalatı yaptıklarını gördü. Polis ekiplerinin içeride yaptığı aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara, 3 adet imalat makinesi ve 2 adet 200 litre kompresör ele geçirildi.

Yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün bulundu

Aramaların ardından suçüstü yakalanan Habib S. (23) ve Muhyettin B. (34) gözaltına alındı. Herhangi bir aranmaları olmayan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ele geçirilen malzemelerle birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA