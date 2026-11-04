Suçu kişilere değil sisteme attı: Babacan’dan fon krizine komik bahane
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Sermaye piyasalarında yaşanan çalkantıları fırsat bilerek milli iradeyi hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adli ve idari mekanizmaların kararlılıkla yürüttüğü soruşturmaları görmezden gelerek komik bahanelere sığındı. Suçu usulsüzlük yapan kişilere yüklemek yerine doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çamur atmaya kalkan Babacan, her krizde olduğu gibi yine vesayet dönemlerinin arayışı içerisine girdi.
TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan Ali Babacan, finansal piyasalardaki son gelişmeleri ve yargının titizlikle sürdürdüğü adli süreci siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalıştı. Adli makamların suç örgütlerine ve usulsüzlüklere karşı yürüttüğü amansız operasyonları hiçe sayan Babacan, yine malum muhalefet ezberlerine sarılarak sistemi hedef aldı.
MİLLETİN İRADESİYLE SEÇİLEN SİSTEME ÇAMUR ATTI
Sermaye piyasalarında yaşanan küresel ve lokal çalkantıları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bağlama mantıksızlığını sergileyen Babacan, konuşmasında şu komik iddialarda bulundu:
Devletin tüm denetim organları ve yargı mekanizmaları operasyon üstüne operasyon yapıp suçluları tek tek yakalarken, Babacan olayın üzerine gitmek yerine akla ziyan bir çıkışla "Yaşadığımız bir yönetim sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çöküşüdür" diyerek sistem düşmanlığını bir kez daha hortlattı.
ALÇAKÇA İTİRAFLARDA BULUNMAYA ÇALIŞTI
86 milyonun sandıkta özgür iradesiyle onayladığı yönetim modelini hazmedemeyen Babacan, "86 milyonluk koca bir ülkeyi tek bir kişi, tek bir imzayla yönetmeye kalkarsa olacak olan budur" diyerek vesayet dönemlerinin "çok başlı" kriz dolu Türkiye'sine duyduğu özlemi açık etti.
Yargının ve adli makamların titizlikle yürüttüğü soruşturmayı manipüle etmeye kalkan Babacan, "Belli ki piyasa aktörleri, bürokrasi ve siyasi iktidar içinden insanlar örgütlü bir biçimde bu suçu işlemişler" sözleriyle herhangi bir somut delile dayanmadan hükümeti hedef gösterme peşine düştü.
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