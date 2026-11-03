Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi

Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle düzenlenen protestoların ardından Başbakan Ali Falih ez-Zeydi devreye girdi. Zeydi, elektrik kotasının artırılması, jeneratörlere daha fazla yakıt sağlanması ve yüksek zamlarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

PROTESTOLAR SONRASI KRİTİK TOPLANTI

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Ali Falih ez-Zeydi, Kerkük'teki genel durum ve güvenlik koşullarını değerlendirmek üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa'nın da katıldığı toplantıda başbakan yardımcıları, içişleri ve adalet bakanları, Haşdi Şabi Kurulu Başkanı, güvenlik yetkilileri ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı hazır bulundu. Görüşmede kentteki gelişmeler ve vatandaşların talepleri ele alındı.

ELEKTRİK KOTASI ARTIRILACAK

Başbakan Zeydi, Kerküklülerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve elektrik hizmetinin daha uzun süre sağlanabilmesi için kente tahsis edilen elektrik kotasının yükseltilmesini istedi.

Mahallelerdeki özel jeneratörlerin kesintisiz çalışabilmesi amacıyla bu işletmelere ayrılan yakıt miktarının da artırılması yönünde talimat veren Zeydi, kentteki elektrik sorununa çözüm bulunmasını istedi.

JENERATÖR ZAMLARI İÇİN SORUŞTURMA TALİMATI

Kerkük'te mahalle jeneratörlerinin elektrik tarifelerine uyguladığı yüksek zamlar da toplantının gündeminde yer aldı. Zeydi, fahiş fiyat artışlarının ve olası usulsüzlüklerin araştırılması için dosyanın Irak Dürüstlük Komisyonuna (Nazaha) gönderilmesini emretti.

İncelemelerin ardından sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması talimatını verdi.

KERKÜK'ÜN VALİSİ İÇİN SÜREÇ HIZLANDIRILACAK

Kentteki idari belirsizliğin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Zeydi, Kerkük valisinin belirlenmesine yönelik sürecin hızla tamamlanmasını istedi.

Etnik ve siyasi gruplar arasında varılan uzlaşmalar doğrultusunda idari boşluğun giderilmesine dikkat çeken Irak Başbakanı, protestoların anayasal çerçevede sürdürülmesi ve kamu ile özel mülkiyetin korunması çağrısında bulundu.

KERKÜK'TE SOKAKLAR HAREKETLENMİŞTİ

Kerkük'te dün, uzun süredir devam eden elektrik kesintileri, altyapı sorunları ve son dönemde mahalle jeneratörlerinin ücretlerine yapılan yüksek zamlar nedeniyle protestolar başlamıştı.

Kentin farklı bölgelerinde sokağa çıkan göstericiler, ana arterleri ve ulaşım yollarını trafiğe kapatarak jeneratör tarifelerine yapılan zamların geri çekilmesini talep etmişti.