Suç örgütünden film gibi dolandırıcılık! "Kurt gibi paylaşacağız"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘Turgutlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 36 şüpheli hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık’ gibi suçlardan dava açtı. Şüpheliler arasında çete lideri İdris Melih Turgut ve İbrahim Savcı da yer aldı.

İddianamede, Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Turgut’un yaşının ilerlemesi, varisi olarak görülen Kadir Turgut’un cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından, Turgutlar Suç Örgütü’nün devamını sağlamak amacıyla Melih Turgut’un suç örgütünün başına geçtiği anlatıldı. 1993 yılında, Dedeman Şirketler Grubu’nun veliahtı Mehmet Umut Önal’ın, Melih Turgut’a ait evde ateşli silahla vurulması sonucunda öldüğü hatırlatıldı. Turgut’un ifadesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken, silahın kaza sonucu ateş aldığını beyan ettiği, ancak maktul üzerinde yapılan otopside kurşunun kalbine isabet ettiği, dişinin kırık, dudağının yarık olduğu ve darp izlerinin bulunduğu anlatıldı. Turgut’un yargılama sonucu 38 gün tutuklu kaldığı ve 18 milyon lira kefaletle de salıverildiği, olayın kaza olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

2018 yılında, suç örgütü üyelerinin “yeniden yargılama yolu açtırma” bahanesiyle Dedeman ailesini dolandırmak istedikleri iddiası da iddianameye yansıdı. Kendisini, olmayan Ayasofya Vakfı Genel Başkanı olarak tanıtan, siyasiler ve bürokratlarla ilişkili olarak gösteren çete üyesi İbrahim Savcı’nın, Önal’ın ölümü dosyasını yeniden açtırma bahanesi ile şahıslardan 5 milyon TL almak için görüşmeler yaptığı belirtildi.

"Kurt gibi paylaşacağız"

İbrahim Savcı’nın sözde siyasi bürokratlar ve Yargıtay Başkanlığı’nda tanıdığı hâkimler vasıtasıyla, dava dosyasını açtırmak için girişimlerde bulunacağını söyleyen telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. 26 Haziran 2018 tarihli görüşmesinde, Melih Turgut’un İbrahim Savcı’ya, “Tamam o parayı alırsan, razı mısın sen, kurt gibi paylaşacağız, yarı yarıya” dediği belirtildi. İddianamede, şüpheli İbrahim Savcı’nın çete lideri Melih Turgut ile irtibatlı olduğu, ondan talimat aldığı iddia edildi.

Tutuklu Melih Turgut ifadesinde, “İbrahim Savcı’nın, 1993’te başıma gelen talihsiz olayı kullanarak kurduğu hikaye ile benden para koparmak için yaptığı görüşmedir. Burada İbrahim Savcı ile dalga geçtim” dedi. İbrahim Savcı da ifadesinde şunları söyledi:

“İdris Melih Turgut’un bana borcu olduğundan, hakkında bilgimin olduğunu ona göstererek, gözdağı vermek, para kazanmak... Turgut da bana bu işi halledersem kazanılan parayı yarı yarıya alacağımı söyledi.”

Kaynak: Hürriyet