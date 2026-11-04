Okulun bahçesinde mayın patladı: 1 çocuk öldü 19 çocuk yaralandı

Haseke Sağlık Müdürü Dr. Kawa Xidir, patlamanın akşama doğru Zirgan’daki bir okulun bahçesinde yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi: "Mayının patlaması sonucu 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, yaşları 9 ile 14 arasında değişen 19 çocuk da yaralandı."

Yaralıların durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Dr. Kawa Xidir, yaralıların tedavi edilmek üzere Til Temir ve Haseke’deki hastanelere sevk edildiğini, yaralanmaların çoğunun bacak bölgesinde ve bazılarının durumunun ciddi olduğunu aktardı.