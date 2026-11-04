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Dünya Okulun bahçesinde mayın patladı: 1 çocuk öldü 19 çocuk yaralandı
Dünya

Okulun bahçesinde mayın patladı: 1 çocuk öldü 19 çocuk yaralandı

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Okulun bahçesinde mayın patladı: 1 çocuk öldü 19 çocuk yaralandı

Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Zirgan nahiyesinde bir okulun bahçesinde mayın patlaması sonucu bahçede oynayan 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 19 çocuk yaralandı.

Haseke Sağlık Müdürü Dr. Kawa Xidir, patlamanın akşama doğru Zirgan’daki bir okulun bahçesinde yaşandığını belirterek şu bilgileri verdi: "Mayının patlaması sonucu 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, yaşları 9 ile 14 arasında değişen 19 çocuk da yaralandı."

Yaralıların durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Dr. Kawa Xidir, yaralıların tedavi edilmek üzere Til Temir ve Haseke’deki hastanelere sevk edildiğini, yaralanmaların çoğunun bacak bölgesinde ve bazılarının durumunun ciddi olduğunu aktardı.

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