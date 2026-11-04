FETÖ'de Enes Kanter kavgası patladı! Osman Şimşek'ten ağır sözler: Utanmaz adam!

FETÖ'nün uzun yıllar yayın organlarından Herkül sitesinde editörlük yapan Osman Şimşek, 3 Kasım'da sosyal medya hesabından Enes Kanter'i hedef alan sert bir açıklama yayımladı.

Şimşek, paylaşımında her Müslümanın kendi vicdanı ve aklıyla uygun gördüğü siyasi partiye veya adaya oy verme hakkı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir Müslüman asla şu kişiye veya şu siyasi partiye oy vermez!” deme tavrını şiddetle kınıyorum!

Şimşek, Kanter'in siyasi faaliyetlerini örgütün ölen elebaşı Fetullah Gülen'in görüşleriyle ilişkilendirmesine de tepki gösterdi.

“EN TUHAF EYLEMLERİNİZİ BİLE HOCAEFENDİ'YE!!! DANIŞILMIŞ GİBİ SUNUYORSUNUZ”

Şimşek'in paylaşımındaki en dikkat çekici bölüm ise Kanter'e yönelttiği şu sözler oldu:

“Eğer bunu kişisel bir mesele olarak yaptığınıza inansaydım, tek kelime etmez, susardım. Ama en tuhaf eylemlerinizi bile Hocaefendi'ye danışılmış gibi sunmaktan bıktım artık. Utan sen!”

Bu ifadeler, örgüt içerisindeki siyasi tercihler ve Fetullah Gülen'in adının kullanılmasına ilişkin görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

ŞİMŞEK DAHA ÖNCE DE ÖRGÜT YÖNETİMİNİ SUÇLAMIŞTI

Osman Şimşek'in adı geçmişte de FETÖ içerisindeki tartışmalarla gündeme gelmişti.

Şimşek'in, örgütün üst yönetiminde bulunan bazı isimlerin firari iş insanlarını dolandırdığına ilişkin iddiaları içeren bir mektubu Fetullah Gülen'e ulaştırmak istediği, bu nedenle Cevdet Türkoğlu tarafından darbedilerek Pensilvanya'daki örgüt yerleşkesinden uzaklaştırıldığı öne sürülmüştü.

Şimşek ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte örgütün darbe planlarına karşı çıktığı için ölümle tehdit edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu iddialar bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

ENES KANTER'İN DESTEKLEDİĞİ BELİRTİLEN ADAY SEÇİMİ KAYBETTİ

Örgüt içerisindeki tartışmalar devam ederken ABD'deki seçim sonuçları da gündeme geldi.

Enes Kanter'in seçim mitinglerine katılarak destek verdiği belirtilen Cumhuriyetçi Ken Paxton, Teksas'taki ABD Senatosu yarışında Demokrat James Talarico karşısında yenilgiye uğradı.

Talarico'nun zaferiyle Demokratlar, 1988'den bu yana ilk kez Teksas'tan ABD Senatosuna bir temsilci göndermeye hak kazandı.

ZAFERİNİ DAVUT VE CALUT MÜCADELESİNE BENZETTİ

James Talarico, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada İncil'de anlatılan Davut ve Golyat (Calut) hikâyesine gönderme yaptı.

Talarico, güçlü siyasi ve ekonomik çevrelere karşı mücadele ettiklerini belirterek seçim zaferini Davut'un Golyat karşısındaki başarısına benzetti.

FETÖ İÇERİSİNDEKİ AYRIŞMA YENİDEN GÜNDEMDE

Osman Şimşek'in Enes Kanter'e yönelik sert çıkışı, FETÖ içerisindeki siyasi görüş ayrılıklarını yeniden tartışmaya açtı.

Şimşek'in açıklamasında özellikle siyasi tercihlerin Fetullah Gülen'in görüşleriymiş gibi sunulmasına karşı çıkması dikkat çekti.

ABD seçimlerinde Ken Paxton'ın yenilgiye uğraması ise tartışmaların yaşandığı döneme denk geldi.