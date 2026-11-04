O ilimizde yaşayanlar dikkat! 7 ilçede okullar 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçecek

COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya’da trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik yeni tedbirler açıklandı.

Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı. Genelge kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

Taşımalı eğitim hizmetleri yapılmayacak

Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek. Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkânı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.

Kadın kamu personeline idari izin

Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak.

Hizmetler kesintisiz sürecek

Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi. Genelgede özel sektör işverenlerine konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek ve uzaktan çalışma imkânlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.