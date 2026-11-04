Demokratların Kongre zaferi sonrası Beyaz Saray'dan meydan okuma! Sandık hezimetine rağmen küstah paylaşım: "Trump hâlâ sizin başkanınız!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Kongre ara seçimlerinde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde ağır bir darbe yiyerek kontrolü Demokratlara kaptıran Donald Trump cephesinden skandal bir paylaşım geldi. Temsilciler Meclisi'nde 235 sandalyeye ulaşan Demokratların ezici çoğunluğu ele geçirmesiyle Trump'ın Kongre'deki tek partili saltanatı çökerken, Washington'da tansiyon zirve yaptı.
ABD’deki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokrat Parti'ye geçti. Seçim sonuçlarına göre Demokratlar Meclis'te 235 sandalyeye ulaşarak kontrolü sağlarken, Cumhuriyetçiler ise Senato'daki çoğunluklarını korumayı başardı. Böylece Başkan Donald Trump’ın görevdeki ilk döneminde Kongre'deki tek partili yönetim yapısı son bulmuş oldu.
"TRUMP HALA SİZİN BAŞKANINIZ"
Seçim sonuçlarının ardından Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Trump’ın ellerini masaya dayayıp kararlı bir şekilde baktığı bir fotoğraf paylaşılarak altına "Trump hâlâ sizin başkanınız" notu düşüldü. Bu paylaşım, Meclis'teki kayba rağmen yönetimin kararlılıkla devam edeceği mesajı olarak değerlendirildi.
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.
ABD doğu saatine göre 19.00'dan itibaren Florida, Georgia, New Hampshire, Güney Carolina, Vermont ve Virginia eyaletlerindeki sandıklar kapandı. Bunun ardından doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam ederken, Alaska'da TSİ 09.00'da sandıkların kapanması ile tüm sandıklarda oy verme işlemi sona ermiş oldu.
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