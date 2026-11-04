Siber dolandırıcıların yeni tuzağı ifşa oldu: Güncellenmeyen iPhone kullanıcıları hedefte!

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, son dönemde artış gösteren mesajlaşma uygulamaları üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güncel olmayan iPhone cihazları hedef alan zararlı yazılımların WhatsApp hesaplarını ele geçirdiği ve rehberdeki kişilerden "acil para" istendiği belirtildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, son günlerde WhatsApp ve benzeri popüler mesajlaşma uygulamalarında yaşanan hesap hırsızlığı ve dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine kapsamlı bir siber güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada, dolandırıcıların kullanıcıların haberi olmaksızın hesaplarını ele geçirdiği, ardından hesap sahibinin kimliğini kullanarak rehberdeki yakın çevrelerinden IBAN numaraları üzerinden para talep ettiği ifade edildi.

Özellikle güncel olmayan iphone cihazlardaki güvenlik açıklarının hedef alındığı uyarısının yapıldığı açıklamada şunlar kaydedildi;

Son dönemde, vatandaşlarımızın WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesaplarının bilgileri dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikâyetlerde artış gözlemlenmektedir. Söz konusu girişimlerde, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği görülmektedir.

Siber Güvenlik Başkanlığımızca yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edilmiştir. Söz konusu zararlı yazılımlar; internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.

Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganlar, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebilmekte, hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edebilmektedir.

HAYATİ ÖNLEMLER SIRALANDI

Vatandaşlarımızın dijital güvenliklerini korumaları amacıyla aşağıdaki tedbirleri almaları önem taşımaktadır;

İşletim sistemi ve uygulama güncellemeleri: Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, iPhone cihazlarında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri,

Şüpheli bağlantı ve reklamlardan uzak durulması: Sosyal medya reklamları dâhil, kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, şüpheli bağlantıların açılması hâlinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi,

Hesap güvenliğinin güçlendirilmesi: WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki Bağlı Cihazlar bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması; bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğinin göz önünde bulundurulması,

Finansal taleplerin doğrulanması: Tanıdık kişilerden gelen mesajlar dâhil, IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanması, siber güvenlik risklerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir.

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşlarımızın yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri, şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri dâhil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları önem taşımaktadır.

Para transferi gerçekleştirilmiş olması hâlinde ilgili bankayla gecikmeksizin iletişime geçilmesi; cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesi, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımızın, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşımaktadır.

Siber Güvenlik Başkanlığımız, vatandaşlarımızın dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.