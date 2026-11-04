Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz gelecek hafta Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı COP31'e katılmayacağını belirtti. Geçmişte devlet ve hükümet başkanları seviyesinde zirvelere koşa koşa katılan Almanya’nın, konu Türkiye’deki uluslararası bir organizasyon olunca "yoğun takvim" bahanesine sığınması, Berlin’in ikiyüzlü diplomasi anlayışını bir kez daha deşifre etti.

MERZ BAHANELERİN ARKASINA SIĞINDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz 9 Kasım'da Antalya'da başlayacak BM İklim Konferansı'na katılmayacak. Berlin'den yapılan açıklamada, Alman hükümetinin COP31'de iki bakanla temsil edileceği bildirildi.

Merz gelecek hafta Antalya'da yapılacak İklim Konferansı COP31'e katılmayacak. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, Çarşamba günü Berlin’de yaptığı açıklamada, Merz’in davet için teşekkür ettiğini ancak "başka yükümlülükleri nedeniyle katılımının mümkün olmayacağını" bildirdi.

Almanya’da son beş yılda görev yapan federal başbakanlar, BM iklim müzakereleri kapsamında düzenlenen devlet ve hükümet başkanları toplantısına her defasında katılmıştı. Merz de geçen yıl Brezilya'nın Belem kentindeki zirvede yer almıştı.

Başbakan Merz'in Antalya'ya gitmeyecek olması ile ilgili açıklamasında, "Farklı konuların ve farklı takvimlerin de söz konusu olduğunu" aktaran Meyer, "Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim: Federal Hükümeti COP'ta Bakan Schneider temsil edecek" dedi.

ALMAN HÜKÜMETİ İKİ BAKANLA TEMSİL EDİLECEK

Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider’in yanı sıra Almanya Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan da İklim Konferansı'na katılacaklarını daha önce duyurmuştu. Antalya'daki BM İklim Konferansı 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

"Alman hükümetinin ve bizzat Başbakanın iklimin korunmasına verdiği önemi bir kez daha, hatta üç kez vurgulamak istiyorum" diyen Steffen Meyer, BM konferansının da "Federal Hükümet için çok taraflı kararların alınması bakımından gerçekten önemli bir konferans" olduğunu vurguladı.

Hükümet Sözcüsü, Paris İklim Anlaşması'nın, "Federal Hükümetin iklim koruma siyasetinde, hatta tüm politik alanlarındaki eylemleri için temel ölçüt olmayı sürdürdüğünü" ifade etti.

Meyer ayrıca, Antalya'daki önemli gündem maddelerinden birinin de, "diğer ülkelerin de iklim nötrlüğü yönünde daha fazla çaba göstermesini sağlamak" olacağını ifade etti.

Almanya Çevre Bakanlığı'ndan bir sözcü de Almanya'nın, Fransa ve Hollanda'nın yanı sıra "fosil enerji kaynaklarından kademeli olarak çıkış için bir yol haritası sunan az sayıdaki ülkeden biri" olduğunu hatırlattı. Sözcüye göre bu konu, Almanya'nın "enerji politikasının odağında" yer alıyor.

“ALMANYA’NIN NET BİR YOL HARİTASI VAR”

Sözcü, elektrikli araçların ve hidrojenin yaygınlaştırılmasına yönelik çabalara da dikkat çekerek Almanya'nın 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını 1990'a kıyasla yüzde 65 azaltma hedefini yineledi ve bunun için "net bir yol haritası" bulunduğunu belirtti.

Ancak Alman İklim Uzmanlar Konseyi, ek çabalar gösterilmezse 2030 emisyon hedefinin ve sonraki yılların hedeflerinin de tutturulamayacağını öngörüyor. Çevre kuruluşları da Avrupa Birliği (AB) düzeyinde iklim kurallarının gevşetilmesini ve içten yanmalı motorlu araçlardan vazgeçme kararının esnetilmesini eleştiriyor. Federal Hükümetin bu adımlara verdiği destek de eleştiri konusu.