Dışişleri Bakanlığından AB’nin 2026 Türkiye Raporu’na sert tepki! Rumlara mı yazdırdınız!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye hakkında hazırladığı raporun, AB’nin Türkiye’ye karşı ön yargılı ve hakkaniyetten uzak yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Raporda özellikle siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanında yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek, söz konusu değerlendirmelerin bazı AB yetkililerinin çifte standartlı ve tutarsız yaklaşımının yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukukla bağdaşmayan ve gerçeklerden uzak tezlerinin savunulduğu belirtilerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) meşru hak ve menfaatleri ile politikalarının göz ardı edildiği ifade edildi.

AB’nin Kıbrıs meselesinde kayıtsız şartsız Kıbrıs Rum tarafının tutumunu benimsemesinin çözüm çabalarına katkı sunmasını mümkün kılmadığı vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİN HER HANGİ BİR HÜKMÜ YOK

Raporda Doğu Akdeniz’e ilişkin değerlendirmelerin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkesiyle bütünüyle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’na yönelik ifadelerin de herhangi bir hükmünün bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalar alanında kaydettiği ilerlemeye, iyi işleyen piyasa ekonomisine ve AB içindeki rekabet baskılarıyla baş edebilme kapasitesine ilişkin rapordaki tespitlerin önemli bulunduğu ifade edildi. Türkiye’nin bağlantısallık, tedarik ve değer zincirlerinin dayanıklılığı ile savunma ve güvenlik alanlarındaki rolüne yapılan atıfların olumlu değerlendirildiği belirtilerek, ekonomik ve ticari verilerin Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik haklı ve meşru beklentiyi ortaya koyduğu kaydedildi.

DAR SİYASİ HESAPLAR FAYDASIZ

Türkiye-AB ilişkilerinin dar siyasi hesaplar ve tek taraflı yaklaşımlar yerine ortak çıkarlar ve uzun vadeli bir vizyon temelinde şekillenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin ortaklık hukuku ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde, karşılıklı güven, saygı ve hakkaniyete dayalı anlayışla ilişkileri ilerletmeye hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, AB’den beklentinin son dönemde artan diyaloğun Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendiren somut kararlara dönüştürülmesi ve ortak geleceğin gerektirdiği stratejik iradenin gösterilmesi olduğu ifade edildi.