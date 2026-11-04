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Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

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Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

Stres atmak için 4 basit yolu yapan stresini atıyor... Stresle başa çıkmak için büyük değişiklikler gerekmiyor. Psikiyatri uzmanı yürüyüş, sohbet, gülmek ve kitap okumanın rahatlatıcı etkilerini anlattı.

#1
Foto - Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

Stresle başa çıkmak için büyük değişiklikler gerekmiyor. Psikiyatri uzmanı yürüyüş, sohbet, gülmek ve kitap okumanın rahatlatıcı etkilerini anlattı.

#2
Foto - Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

Günlük hayatın yoğun temposu, iş ve aile sorumlulukları ile karşılaşılan sorunlar stresin artmasına neden olabiliyor. Ancak stresle başa çıkmak için her zaman büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, yürüyüş yapmak, arkadaşlarla sohbet etmek, birlikte gülmek ve kitap okumak gibi günlük alışkanlıkların zihinsel rahatlamaya katkı sağlayabileceğini belirtti. Dünya Stres Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Erkmen, özellikle keyifli sohbetlerin ve kitapların gündelik düşüncelerden uzaklaşmak için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Stresle başa çıkmak için büyük değişiklikler gerekmiyor Günlük yaşamda stresle karşılaşmak insan hayatının doğal bir parçası. İş yoğunluğu, ekonomik sorumluluklar, aile ilişkileri ve günlük koşturmaca zaman zaman zihinsel ve fiziksel yorgunluğa yol açabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, stres yönetiminde kişilerin günlük rutinlerine ekleyebilecekleri basit etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Erkmen, "Özellikle gülmek, şakalaşmak ve tartışmalı konular yerine keyifli sohbetlere yönelmek rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Kitaplar ise okuyucuyu farklı dünyalara taşıyarak hayal kurmasına ve gündelik düşüncelerinden uzaklaşmasına fırsat sunuyor" dedi.

#3
Foto - Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

1. Yürüyüş yapmak stresi hafifletmeye yardımcı oluyor Stresle başa çıkmanın günlük yaşamda uygulanabilecek yollarından biri yürüyüş yapmak. Fiziksel aktiviteye zaman ayırmanın yoğun bir günün ardından rahatlamaya katkı sağlayabileceğini belirten Prof. Dr. Erkmen, "Yürüyüş yapmak ve fiziksel aktivitelere zaman ayırmak günlük yaşamın yoğunluğu içinde rahatlamak açısından önemli" ifadelerini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü de düzenli fiziksel aktivitenin stresin azaltılmasını destekleyebileceğini belirtiyor. Yürüyüş, günlük hayatta uygulanabilecek fiziksel hareket seçenekleri arasında yer alıyor. 2. Arkadaşlarla havadan sudan konuşmak bile iyi gelebiliyor Stres yönetiminde sosyal ilişkilerin de önemli bir yeri bulunuyor. Arkadaşlarla geçirilen zaman ve gündelik konular üzerine yapılan sohbetler, kişinin zihinsel olarak rahatlamasına yardımcı olabiliyor. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, sohbetlerin mutlaka ciddi ya da önemli konular hakkında olması gerekmediğini ifade etti. Erkmen, "Bazen oldukça sıradan, hatta dışarıdan bakıldığında anlamsız gibi görünen konular üzerine konuşmak bile insanı rahatlatabilir" dedi. Arkadaşlarla geçmişte yaşanan küçük olayları hatırlamanın, günlük konulardan söz etmenin ve birlikte gülmenin rahat bir iletişim ortamı oluşturduğunu belirtti. Erkmen, bu tür sohbetlerde kişilerin kendilerini savunmak veya bir düşünceyi kanıtlamak zorunda hissetmemelerinin rahatlatıcı olabileceğine dikkat çekti.

#4
Foto - Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

3. Tartışmalar yerine birlikte gülmeyi tercih edin Arkadaş ortamlarında konuşulan konuların niteliği de stres düzeyini etkileyebiliyor. Prof. Dr. Erkmen, siyasi veya benzeri hassas konular üzerinde yaşanan anlaşmazlıkların zaman zaman sohbeti tartışmaya dönüştürerek yeni gerginliklere yol açabileceğini söyledi. Gündelik olaylardan söz etmek, şakalaşmak ve birlikte gülmenin ise daha rahat bir iletişim ortamı oluşturabileceğini vurguladı. Erkmen, "Gündelik olaylardan söz etmek, şakalaşmak ve birlikte gülmek daha rahatlatıcı bir iletişim ortamı oluşturur. Şaka yapmak ve birlikte gülmek insana özgü önemli özelliklerdir" ifadelerini kullandı. Uzman, stresli dönemlerde keyif veren sosyal etkinliklere zaman ayrılmasının günlük yaşamı daha rahat yönetmeye katkı sağlayabileceğini belirtti. 4. Kitap okumak gündelik düşüncelerden uzaklaştırabiliyor Kitap okumak da zihinsel rahatlama sağlayabilecek etkinlikler arasında bulunuyor. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, kitapların yalnızca bilgi edinmek için değil, hayal gücünü kullanmak ve günlük yaşamın dışına çıkmak için de önemli olduğunu belirtti. Erkmen, "Her kitap okuyucuyu farklı bir dünyaya taşır. Kitaplar yalnızca bilgi edinmek için değil, hayal kurmak ve gündelik yaşamın dışına çıkabilmek için de önemli bir fırsat sunar" dedi. Özellikle farklı ülkeleri, şehirleri ve yaşam biçimlerini anlatan eserlerin okuyucunun zihninde yeni dünyalar canlandırabildiğini ifade etti. Bir kitabın anlatıldığı mekânları ve insanları hayal ederek okumanın, günlük sorumluluklardan bir süreliğine uzaklaşmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi. Stresi azaltmak için günlük yaşamda neler yapılabilir? Uzman görüşleri doğrultusunda stresle başa çıkmaya yardımcı olabilecek alışkanlıklar şöyle sıralanıyor: Yürüyüşe zaman ayırın: Günlük rutininize fiziksel kapasitenize uygun hareket ekleyin. Arkadaşlarınızla görüşün: Sohbet etmek ve sosyal ilişkileri sürdürmek için zaman oluşturun. Keyifli konular konuşun: Her buluşmayı ciddi tartışmalara dönüştürmeden gündelik olayları paylaşın. Birlikte gülün: Mizaha, şakalaşmaya ve hoşunuza giden sosyal etkinliklere yer açın. Kitap okuyun: İlginizi çeken eserlerle hayal gücünüzü kullanabileceğiniz zamanlar oluşturun. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca düzenli uyku, günlük rutin oluşturma ve güvenilen kişilerle iletişim kurma gibi alışkanlıkların da stres yönetimini destekleyebileceğini belirtiyor. 4 Kasım Dünya Stres Farkındalık Günü Her yıl kasım ayının ilk çarşamba günü düzenlenen Dünya Stres Farkındalık Günü, 2026 yılında 4 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. Uluslararası Stres Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen farkındalık etkinlikleri kapsamında 2-6 Kasım 2026 tarihleri Uluslararası Stres Farkındalık Haftası olarak değerlendiriliyor. Bu yılın programında stres ve ruhsal iyi oluşun geleceği, özellikle çalışma hayatında insan odaklı yaklaşımların geliştirilmesi gibi konular öne çıkıyor. Uzun süren stres için profesyonel destek önemli Dünya Sağlık Örgütüne göre stres, zorlayıcı durumlara verilen doğal bir insan tepkisi. Ancak uzun süre devam eden yoğun stres, uyku, dikkat, günlük yaşam ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Stres nedeniyle günlük işlevleri, iş veya okul yaşamı ve sosyal ilişkileri belirgin biçimde etkilenen kişilerin bir sağlık uzmanından destek alması öneriliyor. Prof. Dr. Hüsnü Erkmen ise günlük yaşamın içinde uygulanabilecek küçük alışkanlıkların önemini şu sözlerle özetledi: "Bir kitabı okurken anlatılan ülkenin caddelerini, kasabalarını ve insanlarını hayal etmek kişiyi farklı bir yolculuğa çıkarır. Bu yönüyle kitap okumak zihinsel açıdan besleyici ve rahatlatıcı bir deneyim olur. Kısacası stresle başa çıkmak için her zaman büyük değişiklikler yapmak gerekmiyor."

#5
Foto - Stresi azaltmanın 4 basit yol: Bunu yapan stresini atıyor

Türkçede henüz yerleşik bir karşılığı bulunmayan stresslaxing kavramı, rahatlamaya çalışırken daha fazla stres ve kaygı hissetme durumunu tanımlıyor. Stres yanıtında rol oynayan kortizol ve adrenalin gibi hormonlar; uyku, sindirim, ağrı algısı ve bağışıklık işlevleri üzerinde etkili olabilir. Dr. Hüsnü Erkmen'e göre yürüyüş yapmak, kitap okumak ve arkadaşlarla tartışmasız, keyifli sohbetler etmek günlük stresi azaltmanın basit yolları arasında.

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