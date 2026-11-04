Borsada işlem gören gayrimenkul devine kayyım atandı!
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Borsa İstanbul’da işlem gören Peker GYO’ya şirkete kayyım olarak atandı. Kararın ardından şirketin yeni yönetim kurulu da belli oldu.
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığı duyuruldu.
Mahkeme kararının ardından TMSF Fon Kurulu, tarafından yeni yönetim kurulu oluşturdu.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Enis Güçlü Şirin, başkanvekilliğine Cüneyt Ardağ atandı. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi. Şirketin CEO'luk görevine de Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Yenice atandı.