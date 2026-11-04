Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kaya çifti ve Gönül, soruşturma kapsamında daha önce de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan üç isim yeniden savcılığa çağırıldı.

YARIN SAAT 11.00'DE İFADE VERECEKLER

Burak Doğan'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ü yarın saat 11.00'de şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere emniyet kanalıyla çağırdı.

KAYA ÇİFTİNİN ADI ÖZATA DENİZCİLİK HİSSELERİYLE GÜNDEME GELDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın adı, fon soruşturmasının merkezindeki Tera fonuyla bağlantılı Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül’de Kaya çifti hakkında iddialarda bulunmuştu. İddiaya göre çift, Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırmış, yaklaşık 5 ay sonra hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde etmişti.

ÖNCE İSTİFA ETTİ, SONRA PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, 26 Eylül akşamı AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Başsavcılık, 29 Eylül’de Kaya çiftinin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Çift, SPK’nın açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi kapsamında başvuruda bulunarak elde ettikleri kazancın anapara dışındaki kısmını TMSF’nin iade hesabına yatırmıştı.

DAHA ÖNCE DE İFADE VERMİŞLERDİ

Kaya çifti, 7 Ekim’de İstanbul Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Yaklaşık 1 saat süren ifade işleminde Fatma Betül Sayan Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığını söylemişti. İlyas Kaya ise aynı dönemde yaklaşık 150 bin lot hisse aldığını ve benzer şekilde ağustos ve eylül aylarında satış yaptığını ifade etmişti.

Aynı gün AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın artık partinin üyesi olmadığını açıklamıştı.

ESKİ SPK BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Soruşturmada ifadeye çağrılan bir diğer isim olan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de daha önce 30 Eylül’de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurmuştu. Başsavcılığın SPK Başkanlığı dönemindeki yatırım fonlarının denetimine ilişkin görev ve sorumluluklarını incelediği Gönül hakkında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek soruşturma izni vermişti.

Mayıs 2026'da Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanlığı’na atanan Gönül, 20 Ekim’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu görevinden alınmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya, savcıya ikinci kez ifade verecek.

NE OLMUŞTU?

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, fon soruşturmalarından önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan-Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir talep etti; çift ise adliyeye giderek ifade verdi ve "özel bir bilgi veya yönlendirme almadıklarını" belirterek suçlamaları reddetti.

Kaya çifti, ifadelerinin ardından SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti.

29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

İbrahim Ömer Gönül, 1973'te Ankara’da doğdu. Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu olan Gönül, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Bankacılık sektöründe başladığı kariyerini 2004'ten itibaren SPK’de sürdüren Gönül, 2014'te SPK Başkan Yardımcılığına, 18 Nisan 2022'de ise SPK Başkanlığına atandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?

Fatma Betül Sayan Kaya, 2016-2018 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. 2015-2023 yılları arasında iki dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yapan Kaya, milletvekilliğinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kaya, İlyas Kaya ile evli ve iki çocuk annesi.