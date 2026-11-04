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Ekonomi Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı
Ekonomi

Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, ilgili fonların tasfiye süreçlerinde yatırımcılara yapılan ödemelere dair veriler açıklandı.

Yürütülen olağanüstü tasfiye süreci dahilinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Yapılan ödemeler sonucunda 133 bin 839 yatırımcının ana para alacağının tamamının karşılandığı bildirildi.

Olağan Tasfiyede 55,4 Milyar TL Ödeme Sağlandı

Fonların olağan tasfiye süreci kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL aktarıldı. Böylece her iki tasfiye kanalı üzerinden yatırımcılara aktarılan toplam kaynak 117,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

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