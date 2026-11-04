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Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

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IHA Giriş Tarihi:

Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Muratlar Mahallesi’nde 94 derece sıcaklıkta su çıkan noktada kaynağı henüz belirlenemeyen koku da hissedildi.

#1
Foto - Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi’nde, meydan yakınlarında yerden buhar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Varol Türkoğlu’na bildirdi.

#2
Foto - Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

Bölgede yapılan küçük çaplı kazı sonucunda sıcak suya ulaşıldı. Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, bölgede ilk olarak buhar fark ettiklerini belirterek, "Önce bir buhar fark ettik. Ufak bir kazı yaptıktan sonra sıcak su olduğunu gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olduğu söylendi" dedi.

#3
Foto - Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

Türkoğlu, konuyla ilgili resmi makamlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.

#4
Foto - Toprağın altından kaynar su fışkırdı: 94 derecelik suyun sırrı araştırılıyor

Öte yandan, sıcak suyun çıktığı bölgede bir kokunun da hissedildiği, ancak kokunun kaynağının henüz bilinmediği öğrenildi. Sıcak suyun kaynağına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.

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