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Gündem Rusya'dan Ukrayna cephesine ilişkin çarpıcı açıklama! 24 saatte ağır bilanço
Gündem

Rusya'dan Ukrayna cephesine ilişkin çarpıcı açıklama! 24 saatte ağır bilanço

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Rusya'dan Ukrayna cephesine ilişkin çarpıcı açıklama! 24 saatte ağır bilanço

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin son 24 saatlik bilançoyu duyurdu. Moskova yönetimi, Ukrayna ordusunun 1160 asker kaybettiğini öne sürerken, yüzlerce insansız hava aracının da düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta çatışmalar sürerken, Moskova'dan cephedeki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve diğer çatışma bölgelerinde Ukrayna ordusuna ağır kayıplar verdirildiğini bildirdi.

RUSYA 1160 UKRAYNA ASKERİNİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, son 24 saat içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 1160 askeri personelin etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Rusya, aynı dönemde Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri araç ve teçhizatın da imha edildiğini bildirdi.

972 İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığının açıkladığı 24 saatlik askeri kayıp bilançosu şöyle:

1160 Ukrayna askeri personeli

972 insansız hava aracı

102 askeri araç

3 zırhlı araç

2 sahra topu ve havan sistemi

CEPHEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Rusya'nın açıkladığı rakamlar, savaşın özellikle insansız hava araçları ve askeri personel açısından ağır kayıplarla sürdüğünü ortaya koyduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Moskova yönetiminin paylaştığı kayıp rakamları Ukrayna makamlarınca doğrulanmadı. Savaş koşulları nedeniyle tarafların açıkladığı askeri bilançolar bağımsız kaynaklarca her zaman teyit edilemiyor.

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